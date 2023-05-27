«Химки» – «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Урал» в 29-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.
«29-й тур Мир РПЛ стартует матчем в Подмосковье. «Химки», уже официально попрощавшись с премьер-лигой, сыграют против «Урала», у которого ситуация не самая позитивная. Но он вне зоны стыков, а впереди у «Урала» еще домашний матч против немотивированного «Сочи», поэтому ситуацию можно подкрепить, подправить.
«Химки» играют уже как команда, официально вернувшаяся в Первый дивизион, тут уже нет смысла играть в три защитника, играть по результату, надо постараться громко хлопнуть дверью. Туфан Садыгов дал большое интервью и пообещал, что «Химки» через год обязательно вернутся в Российскую премьер-лигу, вернутся сильнее. Зная характер Талалаева, зная его амбициозность, настрой будет понятный на эту встречу: сыграйте в удовольствие, кайфаните, сыграйте смело в атаку. Да, не будет Руденко, но есть другие футболисты — тот же Долгов.
Мне кажется, «Урал» с удовольствием этот футбол поддержит. У уральцев исполнители впереди тоже очень симпатичные. Сейчас команда в таком пике находится: откровенно неудачный матч в Самаре, до этого была вымученная победа над «Оренбургом». Но в «Урале» есть кому забивать.
Я думаю, что матч «Химки» — «Урал» вполне может быть «верховым». Мой прогноз — тотал больше 2,5 за 1,82», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
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