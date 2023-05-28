«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на игру РПЛ «Динамо» — «Локомотив».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.
«Разборки команд из середины таблицы. Такое противостояние не захватывает дух, турнирной ценности не несёт.
Очень сложно понять, в каком состоянии находится «Динамо». Победа над «Торпедо» мало о чём говорит.
«Локомотив» мучается без Дзюбы. В игре с «Факелом» вполне мог быть другой результат, если бы воронежцы реализовали свои моменты. Мне кажется, в этой встрече будет как раз такая ситуация: «Динамо» разбалансировано, а «Локомотив» в атаке смотрится уже не так бодро. Думаю, нас ждёт низовой матч, какие были у «Локо» в последнее время. Играю ТМ 2,5», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 11.04.
Кан и Салихамиджич покинут посты в руководстве «Баварии».
Президент «Урала»: с удовольствием выкупим Помазуна.
«Рубин» не будет награждать Леонида Слуцкого медалью Первой лиги.
- 28 мая 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 мая 2023
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00