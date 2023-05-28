«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Воронеже

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов».
Ставка: голы в обоих таймах — нет за 2.00.
«Крайне принципиальная встреча. Между командами всего два очка в таблице, но эти два очка отделяют спокойное завершение сезона от головной боли в стыковых матчах. При Вадиме Евсееве «Факел» преобразился до неузнаваемости и из четырёх последних матчей проиграл лишь один — «Локомотиву», и то на последних минутах.
Это грозный соперник для «Крыльев», но мы видим, насколько и самарцы не желают оказаться в зоне стыков. В прошлой игре они разгромили «Урал», а до этого отняли очки у того же «Локомотива», что этой весной мало кому удавалось. В этом матче должно быть много борьбы. Уступать никто не намерен, но силы команд равны», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 11.04.
Кан и Салихамиджич покинут посты в руководстве «Баварии».
Президент «Урала»: с удовольствием выкупим Помазуна.
«Рубин» не будет награждать Леонида Слуцкого медалью Первой лиги.
- 28 мая 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 мая 2023
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00