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«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Воронеже

«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Воронеже
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов».

Ставка: голы в обоих таймах — нет за 2.00.

«Крайне принципиальная встреча. Между командами всего два очка в таблице, но эти два очка отделяют спокойное завершение сезона от головной боли в стыковых матчах. При Вадиме Евсееве «Факел» преобразился до неузнаваемости и из четырёх последних матчей проиграл лишь один — «Локомотиву», и то на последних минутах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это грозный соперник для «Крыльев», но мы видим, насколько и самарцы не желают оказаться в зоне стыков. В прошлой игре они разгромили «Урал», а до этого отняли очки у того же «Локомотива», что этой весной мало кому удавалось. В этом матче должно быть много борьбы. Уступать никто не намерен, но силы команд равны», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 11.04.

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Важнейший матч для команд:
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