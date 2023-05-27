«Факел» — «Крылья Советов». Уважение Евсееву

28 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Факел» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.75. Успех самарцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Факел» — «Крылья Советов» (28.05.2023)

Сезон РПЛ стремительно близится к завершению. В нижней части турнирной таблицы идёт ожесточённая борьба за выживание. На 28 мая запланированы четыре встречи 28-го тура. В одной из них на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Крылья Советов».

За последние шесть туров в чемпионате России «Факел» уступил только «Оренбургу» (1:3) и «Локомотиву» (0:1). Причём в матче с железнодорожниками сине-белые пропустили только в концовке — на 87-й минуте. Автором победного мяча стал Антон Миранчук.

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Также «огнеопасные» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). Обыграли они московское «Динамо» (2:0), «Ростов» (2:0) и «Пари Нижний Новгород» (1:0). Не в последнюю очередь подъём воронежцев связан со сменой главного тренера. Должность занял наставник «Шинника» Вадим Евсеев.

Он не стал прибегать к кардинальным тактическим и кадровым перестановкам. Некоторые незначительные изменения он внёс, но больше важна его психологическая работа. Наставник сумел воодушевить команду, а также улучшить некоторые аспекты её базовой игры. Воронежцы стали чаще выигрывать борьбу за мяч. Увеличилась крепость их обороны.

Конечно, качества сине-белым пока что не хватает. Это и неудивительно, ведь в прошлом сезоне они выступали в Первой лиге. В состав требуются усиления, в частности атакующей линии. Тем не менее с Евсеевым у воронежцев может быть хорошее будущее.

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«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание как раз от «Крыльев Советов» составляет два очка. У воронежцев есть хорошие шансы избежать стыковых матчей за право сохранить прописку. Лицензию РФС-1, необходимую для участия в чемпионате, они уже получили.

У «Крыльев Советов» дела обстоят не столь хорошо. У них сильнее состав и очень качественно поставлена игра, за что стоит отдать должное Игорю Осинькину. Однако результаты после возобновления РПЛ у самарцев очень слабые. За последние шесть встреч они выиграли только у «Урала» (3:0).

Вничью «Крылья Советов» сыграли с располагающимися в зоне вылета «Химками» (0:0) и «Локомотивом» (1:1). Поражения потерпели во встречах с «Пари НН» (1:2), «Зенитом» (1:5) и «Краснодаром» (1:2). Неудачи связаны с давней проблемой самарцев — ужасной реализацией.

Из-за неё же подопечные Осинькина вылетели из Кубка России. В полуфинале Пути РПЛ они были близки к тому, чтобы обыграть ЦСКА. Самарцы смотрелись предпочтительнее соперника. Они чаще владели инициативой, а также создавали опасные моменты. Подвело завершение.

И это при том, что зимой «Крылья Советов» приобрели у «Оренбурга» одного из лучших бомбардиров РПЛ Владимира Писарского. Поначалу от трансфера была польза. Форвард отметился двумя забитыми мячами в матчах с «Динамо» и ЦСКА в Кубке России. Однако после этого у него началась голевая засуха. Длится она уже 10 игр.

При таком раскладе в победу «Крыльев Советов» верится с трудом. Да, они обыграли в последнем туре «Урал». Однако глобально проблема не решена. Нет реализации — нет результата. Даже «Факел» в данном плане сильнее самарцев. За 32 тура он забил на четыре мяча больше.

Добавляет сомнений в победе самарцев то, что получил травму голкипер Иван Ломаев. Вратарь столкнулся с нападающим «Урала» Алексеем Каштановым. На восстановление потребуется время. По предварительным данным — от двух до трёх недель.

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Поставить на то, что воронежцы не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Благодаря сумасшедшей поддержке родных болельщиков за 14 туров дома воронежцы проиграли только три раза. Самарцы, в свою очередь, выиграли только 4 из 14 выездных встреч.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Крылья Советов» 28 мая 2023 года

С назначением Евсеева «Факел» обрёл уверенность в собственных силах. У «Крыльев Советов» классно поставлен футбол и много классных игроков, но вот реализация хромает. Возможно, подопечным Осинькина удастся зацепиться за ничью, но обыграть «Факел» в Воронеже у них вряд ли получится. Много голов не ждём. У обеих команд порядок в обороне, но вот в атаке есть проблемы. Воронежцам не хватает ресурсов, а самарцам завершения.

Ставка: «Факел» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

Прогноз на матч «Болонья» — «Наполи» с коэффициентом 2.36.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.50.

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