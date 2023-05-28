«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.82.

«Челси» попал под каток на «Олд Траффорд». При этом надо обратить внимание на то, что на поле вышла очень молодая команда, а здесь может быть немного другой выбор. По статистике встреч «Челси» очень комфортно чувствует себя с «Ньюкаслом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но сейчас «Ньюкасл» совсем другой. Команда приезжает с твёрдой идеей победить.

Гости очень крепкие, а нервная система всех футболистов «Челси» расшатана. Непонятно, что будет летом.

Но понятно, что «Ньюкасл» на выезде можно играть с нулевой форой», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 11.04.

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