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«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

«Челси» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.82.

«Челси» попал под каток на «Олд Траффорд». При этом надо обратить внимание на то, что на поле вышла очень молодая команда, а здесь может быть немного другой выбор. По статистике встреч «Челси» очень комфортно чувствует себя с «Ньюкаслом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но сейчас «Ньюкасл» совсем другой. Команда приезжает с твёрдой идеей победить.

Гости очень крепкие, а нервная система всех футболистов «Челси» расшатана. Непонятно, что будет летом.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но понятно, что «Ньюкасл» на выезде можно играть с нулевой форой», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 11.04.

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