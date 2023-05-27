«Челси» — «Ньюкасл». Лэмпард сдался

Легенда «аристократов» разочаровался в проекте, особенно после промаха Мудрика. Скоро его сменит Почеттино.

28 мая состоится матч 38-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 2.46. Успех «аристократов» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 28 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ньюкасл» (28.05.2023)

На 28 мая запланированы 10 встреч заключительного тура АПЛ. Среди прочих выделяется матч, в котором померяются силами «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Возвращение знаменитого Фрэнка Лэмпарда в «Челси», как и ожидалось многими, не принесло плодов. Синие вылетели из Лиги чемпионов, без шансов уступив в 1/4 финала мадридскому «Реалу». Также они спустились на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Тен Хаг заявил, что «МЮ» нужно усиление состава.

За последние восемь встреч АПЛ «аристократы» обыграли только «Борнмут» (3:1). Вничью они сыграли с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Ноттингем Форест» (2:2). За этот период времени подопечные Лэмпарда пропустили 16 мячей, а сами забили только восемь голов.

У нынешнего «Челси» есть много проблем. Главной из них является ужасная реализация моментов. Лэмпард достиг некоторого игрового прогресса, но в матче последнего тура с «Манчестер Юнайтед» он оказался бесполезен. Синие упустили множество шансов отличиться. Один из них испортил Михаил Мудрик.

Матч с «красными дьяволами» стал для украинца 16-м без забитых мячей. Его продолжают критиковать и называть худшим трансфером в истории «Челси». Лэмпард в игре с манкунианцами выглядел безучастно. Сложилось впечатление, что тренер полностью разочаровался в проекте нового руководства синих.

Доннарумма: «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов в следующем году.

В послематчевом интервью тренер заявил, что если нет основы, то формации не так важны. Он отметил, что не нашёл ответа, за что борется лондонская команда, что и показывают результаты. Кажется, огонь и желание в глазах англичанина окончательно потухли. То же самое просматривается у большинства игроков «Челси».

У «Ньюкасла» дела идут гораздо лучше, чем у «Челси». Под чутким руководством Эдди Хау он стал одним из самых сильных клубов Англии. За последние 13 туров «сороки» уступили только «Астон Вилле» (0:3) и «Арсеналу» (0:2). Вничью они сыграли с «Лидсом» (2:2) и «Лестером» (0:0). Во всех остальных встречах одержали победы.

Таким образом, чёрно-белые впервые за последние 20 лет добыли путёвку в Лигу чемпионов. Сейчас они располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Отрыв от «Ливерпуля» составляет четыре очка, а отставание от идущего на третьей строчке «Манчестер Юнайтед» — два очка.

Мотивации у «сорок» не так уж и много. Основную задачу на сезон они выполнили. Остаётся только готовиться к следующему. Не исключено, что Эдди Хау решит поэкспериментировать в предстоящем матче и выделить игровое время футболистам ротации и молодёжи.

Впрочем, вряд ли это сильно отразится на игре «сорок». Тренер поставил в «Ньюкасле» просто шикарный комбинационный футбол. Во встрече последнего тура с «Лестером» его подопечные вообще ничего не позволили сделать сопернику. За весь матч «лисы» нанесли всего лишь один удар.

Чёрно-белые выиграли по владению мячом и нанесли целых 23 удара. Плохо только, что лишь четыре из них угодили в створ. Некоторые проблемы с завершением у «сорок» имеются, но это, скорее, исключения. За 37 туров они забили 67 мячей. Поставить на победу гостей в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46.

Мостовой: не уверен, что Глебов способен усилить «Спартак».

В этом сезоне «аристократы» уже проигрывали «сорокам» (0:1). С тех пор расклад сил изменился отнюдь не в их пользу. Чёрно-белые добились большого прогресса. Синие, наоборот, из-за некомпетентности нового руководства очень сильно деградировали, превратившись из гранда даже не в середняка, а в аутсайдера АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 28 мая 2023 года

У «аристократов» отсутствует идея, что в совокупности с отвратительной реализацией и ужасным настроением ведёт к полному провалу. У «Ньюкасла» нет таких проблем. У него замечательно поставлен футбол и отличные результаты на последней дистанции. Кроме того, «сороки» пребывают на эмоциональном подъёме. Как-никак они наконец-то возвращаются в ЛЧ. Даже если Эдди Хау решит поэкспериментировать, в победу его подопечных в грядущей игре верится куда больше, чем в успех синих.

Ставка: победа «Ньюкасла» за коэффициент 2.46.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

«Реалу» предложат подписать Кейна.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.70.

Спаллетти сделал татуировку, посвящённую победе «Наполи» в Серии А.

Прогноз на матч «Спартак» — «Пари НН» с коэффициентом 2.50.