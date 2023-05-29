«Севилья» — «Рома»: когда финал Лиги Европы, где пройдёт матч

31 мая пройдёт финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Финал в этом году состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире финал Лиги Европы покажет телеканал «Матч!».
Главным арбитром финала Лиги Европы будет Энтони Тейлор из Англии.
Букмекеры считают фаворитом «Севилью». На команду Хосе Луиса Мендилибара можно сделать ставку с коэффициентом 2.75, это примерно 36% вероятности. Успех «Ромы» Жозе Моуринью оценили коэффициентом 3.00 (32% вероятности). На ничью в основное время тоже предлагают коэффициент 3.00 (32%).
Аналитики не ждут результативный футбол в финале Лиги Европы: поставить на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.55, а на ТБ 2.5 дают коэффициент 2.65. На то, что обе команды смогут забить в основное время, можно сделать ставку за 2.18.
Экспресс с коэффициентом 6.46.
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