Прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.05.

Сезон для «Севильи» можно смело разделять на две части: первая, под руководством Хорхе Сампаоли, и вторая, уже с Хосе Луисом Мендилибаром. Если у аргентинца не получалось ничего, то опытный испанец привёл команду в порядок. С ним «нервьоненсе» проиграли всего 2 матча из 15 и дошли до финала Лиги Европы, попутно выбив «МЮ» и «Ювентус».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» по большому счёту весь сезон прошла ровно, играя в одном стиле, который сейчас многим приходится не по нраву. Моуринью ставит во главу угла оборону и за счёт неё добывает результат. В Серии А римляне выступили хуже ожидаемого, но в Лиге Европы совершили прорыв. Вряд ли многие рассчитывали увидеть их в финале.

Уровень команд примерно равен, еврокубкового опыта у них достаточно. В плане потерь «Роме» досталось больше, но Дибала и раньше часто пропускал матчи, команда научилась играть без него. Для «волков» в финале самое главное — успешно отзащищаться. Роль аргентинца в этом плане не так уж велика, а вот забивать без него будет сложнее.

«Севилья» в последних матчах несколько сбавила обороты, и это может сказаться на её игре в финале. Найти ключи к команде Моуринью испанцам будет сложно. Вряд ли одна из команд в основное время получит такое преимущество, чтобы воплотить его в победу. Скорее всего, матч затянется, и его исход решится в экстра-тайме или серии пенальти. Там у Моуринью будет больше шансов перехитрить своего визави. Ну а мы предлагаем поставить на ничью за 3.05.

Экспресс с коэффициентом 14.82.

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