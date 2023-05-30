Прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».
Ставка: ничья за 3.05.
Сезон для «Севильи» можно смело разделять на две части: первая, под руководством Хорхе Сампаоли, и вторая, уже с Хосе Луисом Мендилибаром. Если у аргентинца не получалось ничего, то опытный испанец привёл команду в порядок. С ним «нервьоненсе» проиграли всего 2 матча из 15 и дошли до финала Лиги Европы, попутно выбив «МЮ» и «Ювентус».
«Рома» по большому счёту весь сезон прошла ровно, играя в одном стиле, который сейчас многим приходится не по нраву. Моуринью ставит во главу угла оборону и за счёт неё добывает результат. В Серии А римляне выступили хуже ожидаемого, но в Лиге Европы совершили прорыв. Вряд ли многие рассчитывали увидеть их в финале.
Уровень команд примерно равен, еврокубкового опыта у них достаточно. В плане потерь «Роме» досталось больше, но Дибала и раньше часто пропускал матчи, команда научилась играть без него. Для «волков» в финале самое главное — успешно отзащищаться. Роль аргентинца в этом плане не так уж велика, а вот забивать без него будет сложнее.
«Севилья» в последних матчах несколько сбавила обороты, и это может сказаться на её игре в финале. Найти ключи к команде Моуринью испанцам будет сложно. Вряд ли одна из команд в основное время получит такое преимущество, чтобы воплотить его в победу. Скорее всего, матч затянется, и его исход решится в экстра-тайме или серии пенальти. Там у Моуринью будет больше шансов перехитрить своего визави. Ну а мы предлагаем поставить на ничью за 3.05.
Экспресс с коэффициентом 14.82.
«Арсенал» удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина.
Маурисио Почеттино назначен главным тренером «Челси».
- 30 мая 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00