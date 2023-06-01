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Прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо

Прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос» Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч открытого чемпионата Франции Аслан КарацевФрэнсис Тиафо.

Ставка: победа Карацева за 1.86.

Несмотря на позиции соперников в мировом рейтинге, сейчас их вполне можно назвать равными. За американского спортсмена во многом говорит класс, но в последние месяцы он ему побеждать практически не помогает. Аслан Карацев с середины апреля набирает форму и с каждым матчем демонстрирует всё более уверенную игру. Но самое главное, что он очень хорошо выступает на грунте – в 12 последних матчах всего два поражения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ему, в отличие от Тиафо, совершенно не надо привыкать к новому покрытию, ведь даже на «Ролан Гаррос» он провёл уже три матча квалификационного раунда. Россиянин сможет приспособиться к быстрому темпу игры Фрэнсиса и провоцировать того на ошибки. Ставить на количество сетов или геймов в таком матче рискованно, так как соперники могут бороться до последнего. Однако у Аслана в нынешней форме есть все шансы выиграть – коэффициент на это 1.86.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 15:05 МСК
Аслан Карацев
62
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
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Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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