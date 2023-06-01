Прогноз на стыковой матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Гамбург»

Представляем вашему вниманию прогноз на стыковой матч за право сыграть в Бундеслиге «Штутгарт» — «Гамбург».

Ставка: победа «Штутгарта» с форой (-1) за 2.17.

«Штутгарт» постарается сохранить себе прописку в высшем дивизионе немецкого футбола на следующий сезон, а вот «Гамбург» мечтает впервые за пять лет вернуться в Бундеслигу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Трёхлетнее пребывание «Штутгарта» в Бундеслиге может закончиться, несмотря на то что «швабы» отлично провели весеннюю часть чемпионата, а также набрали пять очков в последних трёх матчах регулярного чемпионата. Себастьян Хёнес прибыл в Штутгарт в начале апреля, когда клуб находился на самом дне Бундеслиги, однако он дал команде шанс на выживание, приведя её к трём победам и четырём ничьим в девяти заключительных турах.

«Гамбург» вновь потерял возможность автоматического повышения в классе, проведя крайне неровно середину весны. В последнем туре Второй Бундеслиги болельщики «Гамбурга» уже праздновали возвращение в элиту, зная, что «Хайденхайм» в добавленное время проигрывает 1:2 «Ян Регенсбургу». Однако произошло невероятное — «Хайденхайм» забил дважды в добавленное время и ошарашил игроков и фанатов «Гамбурга».

Нас ждёт напряжённая борьба между двумя великими командами немецкого футбола. Обе команды надеются на участие в следующем сезоне Бундеслиги. Однако мы считаем, что «Штутгарт» дома сумеет победить и добыть преимущество в противостоянии.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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