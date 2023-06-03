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«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «МЮ».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.

«Разумеется, «Сити» грандиозный фаворит, команда идёт за треблом. Не стоит обращать внимания на две последние игры команды, потому что она готовится к главному матчу в Стамбуле и этому с «Юнайтед».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Юнайтед» начинает перефокусироваться и искать новых игроков, но у него есть возможность сделать дубль, потому что на этом стадионе «МЮ» уже выиграл Кубок лиги в этом сезоне.

Кубок Англии. Финал
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Между собой команды играют результативно, «МЮ» всегда находит пути к воротам «Сити». Думаю, что здесь нас ждёт результативная игра – обе забьют и тотал больше 2.5», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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