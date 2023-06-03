«Торино» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Торино» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.40.

«Торино» сыграет с «Интером» в последнем туре итальянской Серии А. У миланцев, конечно, сейчас на уме только финал Лиги чемпионов. Думаю, хозяевам поля может удастся тут набрать очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Индзаги пока не закрепилась на третьем месте в Серии А. Финишировать в турнире клуб может и на четвёртой строчке. Сейчас «Милан» отстаёт от своего географического соседа всего на два очка.

Хотя в последних турах подопечные Индзаги выглядели довольно уверенно, проиграли только «Наполи» (1:3). В остальных противостояниях клуб побеждал, в том числе других соперников из топ-4.

А вот «Торино» идёт восьмым в турнирной таблице и уже точно не попадает в еврокубки. «Ювентус» с седьмой строчки отрывается от команды на шесть очков. Однако туринцы могут ещё и опуститься в чемпионате, причём на несколько позиций. Сразу три преследователя уступают команде всего на пару очков.

Думаю, «Торино» выйдет на поле биться, команда давно не проигрывала. Сейчас клуб идёт на серии без поражений. В том числе смог он не уступить своим соседям по таблице — «Фиорентине» (1:1) и «Монце» (1:1).

Да, «Интер» сильнее, но сейчас у команды все мысли посвящены Лиге чемпионов. Не думаю, что в заключительном туре миланцы оставят все силы на поле. Предлагаю поставить тут на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.75.

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