«Реал» — «Атлетик»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры

Известный комментатор Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Реал» – «Атлетик».
Ставка: победа «Реала» за 1.90.
«Похоже, что «Реал» окончательно отошёл от разгрома в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В двух последних турах Ла Лиги мадридцы победили непростых соперников: крепкий «Райо Вальекано» и «Севилью» – триумфатора Лиги Европы.
Скорее всего, «сливочные» обыграют и «Атлетик», который находится в кризисе. На стороне хозяев будет хорошая форма Родриго, ставшего в последнее время центральной фигурой нападения «Реала». Поможет мадридцам и умение противостоять баскам в очных встречах. Уверен, что «Реал» завершит сезон на мажорной ноте и опередит «Атлетико» в таблице», — сказал Уткин.
Экспресс с коэффициентом 8.30.
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