«Реал» Мадрид — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Атлетик».

Ставка: ничья за 3.90.

«Реал» Мадрид и «Атлетик» встретятся в последнем туре испанского чемпионата. Для мадридцев уже давно особой интриги в турнире нет. А вот клуб из Бильбао ещё претендует на участие в еврокубках. Так что исход тут, по моему мнению, не так очевиден.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Единственный вопрос у «Реала» сейчас — финиширует ли он вторым или третьим. Пока что подопечные Анчелотти в таблице идут сразу за «Барселоной». Но от «Атлетико» клуб отрывается всего на одно очко. Разрыв между географическими соседями в таблице мог бы быть и большим. Но в последние недели «сливочные» выступали слабо — проиграли «Реалу Сосьедад» (0:2) и «Валенсии» (0:1). На их настроении в Примере, конечно, сказалась досрочная победа «Барселоны».

А вот «Атлетик» имеет в активе 50 очков и идёт восьмым. «Осасуна» из зоны еврокубков опережает его только по дополнительным параметрам. Так что у «басков» есть реальный шанс зацепиться за еврокубки.

Но также велика вероятность, что клуб из Бильбао опустится в таблице. Сразу три его преследователя имеют только на одно очко меньше. И статистика последних игр говорит совсем не в пользу команды Эрнесто Вальверде. Ведь в четырёх из пяти туров «Атлетик» проигрывал, в том числе «Эльче» из зоны вылета — 0:1. А обыграть команда смогла только «Сельту», тоже идущую в нижней части таблицы — 2:1.

Конечно, в любых других обстоятельствах «Реал» выигрывал бы сейчас. Но сезон уже завершён. Про мадридцев ходят активные трансферные слухи. Не до конца понятно будущее Анчелотти в команде. Так что сейчас на поле «сливочные» явно выйдут не в боевом настрое.

А вот «Атлетик» выйдет сражаться за еврокубки или как минимум за сохранение своего места в таблице. Так что, я думаю, баски навяжут борьбу сопернику и не проиграют ему. Ставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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