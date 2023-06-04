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«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры 4 июня

«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры 4 июня
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико» в 38-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.12.

«В лучшие времена это была бы игра тура. Но здесь для «Вильярреала» уже всё понятно – он пятый и никуда с этой строчки не сдвинется. А вот «Атлетико» может обойти «Реал».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом круге «Атлетико» проиграл «Вильярреалу» 0:2, несмотря на большое преимущество по игре.

Испания - Примера. 38-й тур
04 июня 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вильярреал» не будет играть спустя рукава при своих болельщиках, поэтому мой прогноз на эту встречу – 2–3 гола. У «Вильярреала» в четырёх из пяти последних матчей сыграл этот вариант, да и у «Атлетико» он достаточно часто встречается», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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