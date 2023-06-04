«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры 4 июня

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико» в 38-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: 2–3 гола в матче за 2.12.
«В лучшие времена это была бы игра тура. Но здесь для «Вильярреала» уже всё понятно – он пятый и никуда с этой строчки не сдвинется. А вот «Атлетико» может обойти «Реал».
В первом круге «Атлетико» проиграл «Вильярреалу» 0:2, несмотря на большое преимущество по игре.
«Вильярреал» не будет играть спустя рукава при своих болельщиках, поэтому мой прогноз на эту встречу – 2–3 гола. У «Вильярреала» в четырёх из пяти последних матчей сыграл этот вариант, да и у «Атлетико» он достаточно часто встречается», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 8.30.
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