«Милан» — «Верона»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Верона».

Ставка: победа «Милана» за 1.75.

«Вероне» надо набирать очки, чтобы остаться в Серии А, но в последних матчах команда удручает, пропуская очень много. Давление на гостей, которым необходимо набирать очки, будет играть им во вред.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» провёл хороший сезон, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов. «Милан» может обойти «Интер», если добьётся победы, и дома хлопнуть дверью они точно захотят. Моя ставка – победа «Милана».

Экспресс с коэффициентом 8.30.

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