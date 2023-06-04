«Сельта» — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Испании 4 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч испанской Ла Лиги «Сельта» — «Барселона».
Ставка: ничья за 3.90.
«Сельта» примет дома «Барселону» в 38-м туре испанского чемпионата. В таблице турнира соперники стоят далеко друг от друга. Каталонцы уже давно гарантировали себе победу в турнире. А вот «Сельта» борется за выживание сейчас – от зоны вылета «кельты» отрываются всего на одно очко. Не уверен, что сине-гранатовые тут легко добьются победы.
Команда Хави уже полностью сосредоточилась на следующем сезоне – она думает о трансферах, о новых игроках. В Примере титул «Барселона» давно себе гарантировала. Так что в последних турах каталонцы позволили себе расслабиться – проиграли «Вальядолиду» (1:3) и «Реалу Сосьедад» (1:2). Хотя в других матчах клуб обыграл «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (3:0).
У «Сельты» ситуация в Примере намного сложнее. С 40 очками клуб идёт на 17-м месте. Однако отрыв команды от зоны вылета составляет всего один балл. Так что, проиграв в этом туре, «кельты» рискуют вылететь из турнира.
В последнее время подопечные Карлуша Карвальяла не показывали особого рвения к сохранению прописки в турнире. В пяти матчах «Сельта» набрала только одно очко – 1:1 с «Жироной». В других встречах коллектив проиграл соседям по таблице – 0:1 от «Хетафе» и 1:2 от «Валенсии».
Я всё-таки рискну и поверю в то, что «Барселона» не выиграет в этой встрече. Сине-гранатовые уже ни за что не борются в турнире. А вот «Сельте» необходимо зарабатывать очки», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 8.30.
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