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«Вегас» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Стэнли

«Вегас» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Стэнли
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.20.

«Итак, очередной финал Кубка Стэнли, проходящий для российских болельщиков под кодовым названием «Барби против Боба», стартовал. И стартовал вполне себе ожидаемо и предсказуемо, строго по лекалам большинства прогнозов. То есть мы увидели немного застоявшихся «в стойле» гостей и весьма приличных хозяев, способных прибавлять в концовке игры. Что и привело к первой финальной победе «Вегаса», которую в принципе все и ожидали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дальше по плану должны включаться хоккейные качели. Кто-то может сказать, что в финале они не работают. Конечно, бывает, что и не работают, и не только в финалах (достаточно вспомнить полуфинал с участием «Флориды»), но в целом чаще всего они всё-таки срабатывают вне зависимости от ценности серии. Потому что находятся эти качели не на льду, а в головах хоккеистов, а это дело куда более мудреное, нежели «бей-беги». И заключаются эти качели, ежели кто забыл, в том, что во второй игре победитель первого матча (сиречь «Вегас») будет чуть-чуть, самую капельку, но всё-таки более благодушен. А проигравший в первом матче (сиречь «Флорида») – чуть более зол. Что при прочих относительно равных должно дать в итоге победу гостям. В эту же кучу можно положить и тот факт, что Бобровский в первом матче финала пропустил аж на три полуфинальные нормы. Теперь вместе со всей командой он в игру вернулся, и дальше у «Вегаса» должны возникнуть серьёзные проблемы со взятием ворот.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
06 июня 2023, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч дал нам приблизительный радиус для тотала, от которого теперь можно плясать. Поэтому целесообразно будет на вторую игру нарисовать тотал, не превышающий 7,5, а победу отдать гостям, которым она теперь больше нужна.

По итогам первого матча полёт нормальный, никаких неожиданностей в финале пока нет. Ждём матч под номером два», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

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Времени на раскачку больше нет:
«Вегас» — «Флорида», второй матч. Бобровский вступает в игру
«Вегас» — «Флорида», второй матч. Бобровский вступает в игру
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