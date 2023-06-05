«Вегас» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.20.

«Итак, очередной финал Кубка Стэнли, проходящий для российских болельщиков под кодовым названием «Барби против Боба», стартовал. И стартовал вполне себе ожидаемо и предсказуемо, строго по лекалам большинства прогнозов. То есть мы увидели немного застоявшихся «в стойле» гостей и весьма приличных хозяев, способных прибавлять в концовке игры. Что и привело к первой финальной победе «Вегаса», которую в принципе все и ожидали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дальше по плану должны включаться хоккейные качели. Кто-то может сказать, что в финале они не работают. Конечно, бывает, что и не работают, и не только в финалах (достаточно вспомнить полуфинал с участием «Флориды»), но в целом чаще всего они всё-таки срабатывают вне зависимости от ценности серии. Потому что находятся эти качели не на льду, а в головах хоккеистов, а это дело куда более мудреное, нежели «бей-беги». И заключаются эти качели, ежели кто забыл, в том, что во второй игре победитель первого матча (сиречь «Вегас») будет чуть-чуть, самую капельку, но всё-таки более благодушен. А проигравший в первом матче (сиречь «Флорида») – чуть более зол. Что при прочих относительно равных должно дать в итоге победу гостям. В эту же кучу можно положить и тот факт, что Бобровский в первом матче финала пропустил аж на три полуфинальные нормы. Теперь вместе со всей командой он в игру вернулся, и дальше у «Вегаса» должны возникнуть серьёзные проблемы со взятием ворот.

Первый матч дал нам приблизительный радиус для тотала, от которого теперь можно плясать. Поэтому целесообразно будет на вторую игру нарисовать тотал, не превышающий 7,5, а победу отдать гостям, которым она теперь больше нужна.

По итогам первого матча полёт нормальный, никаких неожиданностей в финале пока нет. Ждём матч под номером два», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

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