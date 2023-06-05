Прогноз на стыковой матч за право сыграть в Бундеслиге «Гамбург» – «Штутгарт»

Представляем вашему вниманию прогноз на стыковой матч Бундеслиги «Гамбург» – «Штутгарт».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.52.

В этом матче основная интрига в том, насколько сильно «Гамбург» настроен совершить чудо. Ещё никогда в истории переходных матчей в Бундеслиге команда не отыгрывала столь серьёзный отрыв. Северяне даже сейчас в домашней игре называются экспертами аутсайдерами, что удивляет лишь на первый взгляд. В первом матче у команды Тима Вальтера не получалось ничего – они полностью проигрывали единоборствах, имели минимум подходов к чужой штрафной, а лучшим игроком стал голкипер.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Штутгарт» после прихода на тренерскую скамейку Себастьяна Хёнесса заиграл в полную силу и почти не ошибается – беспроигрышная серия насчитывает уже четыре встречи. В среднем за этот период гости забивали больше двух голов за игру. Сейчас им предстоит просто выстоять и ловить соперника на ошибках, так как тому придётся играть агрессивно впереди. Но у «Гамбурга» есть шанс не проиграть.

С настроем проблем не будет, так как это последний домашний матч для «динозавров» в сезоне. Им захочется реабилитироваться за разгром на прошлой неделе. Кроме того, на домашнем стадионе они не проигрывали в десяти матчах подряд. Как и в четырёх личных встречах со «Штутгартом» в чемпионате. В каждом из этих матчей «Гамбург» забивал в среднем по три мяча. Рассмотрим тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.52.

Экспресс с коэффициентом 11.14.

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