Соболенко — Свитолина: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала «Ролан Гаррос»

6 июня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Арина Соболенко из Беларуси встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Начало — не ранее 13:30 мск.

Фаворитом матча считают Соболенко. На победу белоруски можно поставить за коэффициент 1.22. Выигрыш Свитолиной оценивается котировкой 4.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Арины Соболенко с форой (-5) оценена в 1.83, а фора (+5) на победу Свитолиной — в 1.95. На ТБ 20 геймов ставки принимаются за 1.89, ТМ 20 идёт за те же 1.89.

Арина — вторая ракетка мира, действующая победительница Открытого чемпионата Австралии. Свитолина на данный момент располагается на 192-м месте в рейтинге WTA. Это будет третья личная встреча двух теннисисток на турнирах категории WTA. Пока у них по одной победе.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции победитель этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Анастасия Павлюченкова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Экспресс с коэффициентом 7.11.

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