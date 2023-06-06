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Джокович — Хачанов: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала «Ролан Гаррос»

Джокович — Хачанов: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала «Ролан Гаррос»
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6 июня в Париже (Франция) пройдут четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в верхней сетке мужского одиночного разряда. В одном из них россиянин Карен Хачанов встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Джоковича. Победа серба оценивается букмекерами коэффициентом 1.07. Успех 27-летнего россиянина идёт за 8.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На победу Джоковича с форой (-7.5) гейма можно поставить с коэффициентом 1.92, а фору (+7.5) на Карена оценили коэффициентом 1.88.

Хачанов — 11-я ракетка мира, а Джокович располагается на третьем месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты девять раз встречались друг с другом на турнирах ATP, пока россиянину удалось выиграть лишь однажды.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
06 июня 2023, вторник. 15:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Победитель этого матча в 1/2 финала открытого чемпионата Франции встретится с сильнейшим теннисистом в паре Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Экспресс с коэффициентом 7.11.

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