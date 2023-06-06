Джокович — Хачанов: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала «Ролан Гаррос»

6 июня в Париже (Франция) пройдут четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в верхней сетке мужского одиночного разряда. В одном из них россиянин Карен Хачанов встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
Фаворитом предстоящего матча эксперты считают Джоковича. Победа серба оценивается букмекерами коэффициентом 1.07. Успех 27-летнего россиянина идёт за 8.60.
На победу Джоковича с форой (-7.5) гейма можно поставить с коэффициентом 1.92, а фору (+7.5) на Карена оценили коэффициентом 1.88.
Хачанов — 11-я ракетка мира, а Джокович располагается на третьем месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисисты девять раз встречались друг с другом на турнирах ATP, пока россиянину удалось выиграть лишь однажды.
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Победитель этого матча в 1/2 финала открытого чемпионата Франции встретится с сильнейшим теннисистом в паре Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).
Экспресс с коэффициентом 7.11.
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