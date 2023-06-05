Новак Джокович – Карен Хачанов. У серба возникнут проблемы

Впервые за весь турнир третий номер рейтинг проиграет как минимум сет. А может быть, произойдёт даже сенсация.

6 июня Новак Джокович и Карен Хачанов сыграют в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют фаворитом сербского спортсмена: коэффициент на его победу составляет 1.25, а на россиянина можно поставить за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович – Карен Хачанов 6 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович – Карен Хачанов не получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 2.05, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами в 1.68. Ставку на победу серба с точным счётом 3:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 1.85, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович – Карен Хачанов (06.06.2023)

В долгожданном четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2023 года третий номер рейтинга Новак Джокович встретится с 11-м номером Кареном Хачановым. Серб, претендующий на рекордный 23-й титул чемпиона турниров «Большого шлема», до сих пор находился в отличной форме и дошёл до этой стадии, не проиграв ни одного сета.

В четвёртом круге Джокович без проблем обыграл Хуан-Пабло Варильяса (6:3, 6:2, 6:2) в трёх сетах и вышел в четвертьфинал своего 17-го Открытого чемпионата Франции.

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С другой стороны, Хачанов продемонстрировал упорство и решительность на своём пути к 1/4 финала. Несмотря на некоторые трудности в начале турнира, 11-й номер рейтинга обыграл Лоренцо Сонего в четвертом круге со счётом 3-1 (1:6, 6:4, 7:6, 6:1).

Учитывая звёздную форму Джоковича и боевой дух Хачанова, ожидается, что их четвертьфинальный матч будет захватывающим. Новак — непростой соперник, особенно на грунте, но Карен продемонстрировал своё упорство и, несомненно, нацелен на продвижение.

Четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2023 года станет 10-й встречей между Новаком Джоковичем и Кареном Хачановым. Серб доминирует в очных матчах, имея девять побед, а у россиянина – одна.

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Хотя их предыдущие встречи говорят о том, что Джокович должен выйти победителем, было бы глупо списывать Хачанова со счетов.

Новак, стремящийся к своему 23-му титулу на турнирах «Большого шлема», в этом сезоне демонстрирует отличную игру на грунте. Он провёл первые четыре круга на «Ролан Гаррос», не уступив ни одного сета, доказав своё мастерство на этом покрытии.

Однако Хачанова не стоит недооценивать. Несмотря на некоторые трудности в первых матчах, победы показывают его стойкость и решительность. Он, безусловно, может преподнести несколько сюрпризов на корте.

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