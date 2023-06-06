Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Карен Хачанов.
Ставка: победа Джоковича и ТБ 31.5 за 2.00.
Ранее эти теннисисты пересекались в разных турнирах 10 раз. Новак Джокович почти всегда подтверждал свой статус фаворита, одержав девять побед. На «Ролан Гаррос» они встречались лишь однажды три года назад – Карен Хачанов проиграл в трёх сетах (4:6, 3:6, 3:6).
Оба спортсмена показывают на турнире пока далеко не лучшую игру. С той лишь разницей, что Карен Хачанов близок к своему максимуму, а Новак Джокович включается только тогда, когда это необходимо. У звёздного серба хватает проблем, он часто доводит до тай-брейка и пока ещё ни одного матча с крупным счётом не выиграл.
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Тем не менее это всё говорит лишь о том, что у Хачанова есть шанс впервые в карьере взять у соперника в личных встречах больше десяти геймов. Последний раз ему это удавалось на турнире в Париже пять лет назад. Россиянин — достаточно гибкий теннисист и умеет подстраиваться под стиль соперника, поэтому загнать его в тупик Новак не сможет. Однако, когда дойдёт до решающего отрезка, он возьмёт своё. Рассмотрим победу Новака Джоковича и тотал геймов больше 31.5 с коэффициентом 2.00.
Экспресс с коэффициентом 7.11.
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