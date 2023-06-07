«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на финальную игру Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Вест Хэм» в рамках финала Лиги конференций.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.06.

«Если говорить в целом, то «молотобойцы» этот сезон сыграли ниже ожиданий. Команда заняла 14-е место в АПЛ. Долгое время команда вообще болталась в зоне вылета, но в последние два-три месяца стала играть в другой футбол — более откровенный и зрелищный. Это совпало с более положительными результатами. Заключительную часть сезона команда провела на хорошем уровне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Надо сказать, что 43 года «Вест Хэм» не выигрывал никаких трофеев, а «Фиорентина» 22 года без трофеев. Это дополнительная мотивация для обеих команд.

Думаю, что «Вест Хэм» будет больше владеть мячом, больше создавать, больше угрожать воротам. Игра пройдёт под диктовку «Вест Хэма». Мой первый вариант – Х2 и тотал больше 1.5.

«Фиорентина» закончила сезон примерно на своём месте – на восьмом. На достаточно приличном уровне команда провела сезон. Но «фиалки» много пропускают, в том числе в последних восьми из девяти матчей. Это тоже говорит за то, что игра может получиться не такой закрытой, как ожидается.

Думаю, что здесь может быть подано немало угловых. Обе команды достаточно активно задействуют фланги. Предположу, что в этом матче будет подано более 9,5 углового.

Также мне кажется, что «Вест Хэм» концовкой сезона больше заслуживает победу. Поставлю на то, что именно англичане по итогам матча выиграют трофей. Не исключаю, что игра дойдёт до серии пенальти, где у англичан будет преимущество: иметь такого вратаря, как Лукаш Фабианьски, – это большой плюс», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

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