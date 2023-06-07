«Енисей» — «Факел»: прогноз Егора Титова на стыковой матч РПЛ в Красноярске

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Енисей» – «Факел» в переходных играх РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Ключевым фактором этого матча я считаю место, где проводится встреча. Играть в июне в манеже – это что-то с чем-то. Найти нормальное объяснение для этого невозможно, но так вот у нас происходит. Искусственный газон на арене в Красноярске появится через месяц или полтора, пока что играйте в манеже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что для «Енисея» это удобнее, он знает, как там играть, какие особенности у искусственного газона, как силы раскладывать, чтобы не задохнуться. Но «Факел» поопытнее, помастеровитее немножко. Евсеев с такой историей сталкивался, объяснит ребятам, что необходимо делать. Совершенно точно воронежцы никуда не полезут, не побегут. Они постараются максимально грамотно сыграть сзади – где-то умением, где-то и числом. У них впереди домашняя встреча с сумасшедшей поддержкой. Это огромный козырь. В гостях важно много не пропустить, а лучше вообще сыграть «на ноль». И Евсеев знает, какую тактику применить, какую установку дать.

Я ставлю на тотал меньше 2.5 мяча. В лучшем случае, на мой взгляд, один гол забьют на двоих», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

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