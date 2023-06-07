«Фиорентина» — «Вест Хэм»: ставка Александра Мостового на финальный матч Лиги конференций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм».

Ставка: ничья за 3.25.

«Фиорентина» и «Вест Хэм» определят победителя в финале Лиги конференции. Очевидного фаворита я тут не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По сути, в этом матче встречаются два середняка своих чемпионатов. Обе команды не финишировали в турнирах сильно высоко. Хотя чуть лучше сезон провела всё-таки «Фиорентина». Клуб и закончил розыгрыш Серии А в шаге от еврокубковой зоны, и дошёл до финала Кубка Италии, где весьма ожидаемо уступил «Интеру».

У «Вест Хэма» сезон сложился не так удачно. Клуб некоторое время рисковал даже попасть в зону вылета из чемпионата Англии. Ходили слухи об отставке главного тренера «молотобойцев» Давида Мойеса. Но в итоге всё обошлось – команда финишировала в середине таблицы АПЛ. В английских Кубках клуб особых успехов не добился.

Конечно, тут чуть более очевидным фаворитом является итальянская команда. Хотя и «Вест Хэм» не стоит сбрасывать со счетов. Финал Лиги Европы нас уже научил, что интрига в вопросе победителя может сохраняться до конца серии пенальти. Не думаю, что «Вест Хэм» тут легко сдастся в основное время. Ставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 17.20.

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