Каролина Мухова – Арина Соболенко: ставка Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Каролина Мухова — Арина Соколенко.

Ставка: победа Соболенко с форой (-3.5) за 1.60.

«26-летняя Каролина Мухова, 43-я ракетка мира из Чехии, обладательница всего одного трофея в своей карьере, уже дошла очень далеко. Шутка ли, полуфинал открытого чемпионата Франции! И ясно, что в матче против второй в мировом рейтинге 25-летней Арины Соболенко она не фаворит. Чемпионка Australien Open этого сезона и на грунте успела себя проявить в 2023 году, выиграв турнир в Мадриде перед «Ролан Гаррос». Естественно, что белорусская теннисистка хочет большего и для начала готовится выйти в финал. Ну а между собой спортсменки играли один раз. И было это в 2019 году на харде, тогда Соболенко взяла верх не без труда – 7:5, 7:6.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что же касается нынешней физической формы теннисисток, то тут всё должно быть в порядке. И Мухова, и Соболенко свои четвертьфиналы провели ещё 6 июня. При этом Каролина взяла верх над опытной россиянкой Анастасией Павлюченковой – 7:5, 6:2 за 1 час и 38 минут, а Арина практически за такое же количество времени обыграла украинку Элину Свитолину – 6:4, 6:4. И к очной встрече белоруска и чешка подходят в хорошем состоянии. Вряд ли это сильно поможет Муховой, но борьбу она своей сопернице точно навяжет. Один сет Каролина взять может, а вот матч выиграет Арина. Победа Соболенко с форой (-3,5) гейма.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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