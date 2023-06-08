Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек – Беатрис Хаддад-Майя.

Ставка: победа Свёентек и ТБ 17.5 за 2.12.

Эксперты совершенно не верят в интригу в этом матче. Оно и понятно, ведь в плане мастерства между соперницами серьёзная пропасть. Ига Свёнтек пока даже не играет на максимуме своих возможностей, но всё равно в четырёх встречах на «Ролан Гаррос» отдавала не более шести геймов за игру. Во многом за Беатрис Хаддад-Майя говорит всего два фактора.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-первых, она уже побеждала фаворитку год назад и знает её слабые стороны. Во-вторых, бразильянка великолепно умеет справлять с трудностями. Она не раз вытаскивала победы в сложных ситуациях, поэтому нет сомнений, что и на сей раз будет бороться до конца. И всё же у столь мотивированной и прогрессирующей Свёнтек взять хотя бы сет едва ли получится. Поэтому рассмотрим победу Иги Свёнтек и тотал геймов больше 17.5 с коэффициентом 2.12.

Экспресс с коэффициентом 7.68.

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