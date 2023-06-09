Прогноз на стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Родина» 10 июня

Представляем вашему вниманию прогноз на ответный стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Родина».

Ставка: победа «Пари НН» с форой (-1.5) за 2.21.

Можно сказать, что «Пари НН» отделался лёгким испугом, а руководство клуба сделало правильный выбор, назначив Сергея Юрана главным тренером в концовке сезона. «Нижний Новгород» заслуживал остаться в РПЛ ещё по итогам регулярного сезона, что и доказал в первом стыковом матче с «Родиной». Эта победа стала третьей в четырёх матчах для «Нижнего Новгорода». За последние шесть игр «Пари НН» пропустил только один мяч, так что в ближайшей встрече можно снова смело заходить на сухую победу хозяев поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Родина» провела отличный сезон в Первой Лиге для клуба её уровня. В весенней части чемпионата «Родина» забила 22 мяча, что является лучшим результатов среди всех команд Первой Лиги. Однако в игре с «Пари НН» московской команде не хватило класса и опыта игры на таком уровне. Ответная встреча стала всего лишь формальности и это ещё больше раскрепостит игроков «Нижнего Новгорода», которые отблагодарят своих болельщиков за поддержку уверенной победой.

Экспресс с коэффициентом 4.71.

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