«Манчестер Сити» — «Интер»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: ничья за 4.80.

«Финал Лиги чемпионов — «Манчестер Сити» играет против «Интера». Кажется, что очевидным и безусловным фаворитом тут является английская команда. Но я думаю, что всё не так просто. Миланцы в этом сезоне очень хороши.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Индзаги уверенно завершила сезон — в 11 матчах в Серии А клуб не выиграл только один раз. Причём уступил «Интер» уже на тот момент чемпиону страны — «Наполи» (1:3). Всех остальных соперников миланцы обыгрывали. В чемпионате подопечные Индзаги уверенно финишировали в топ-4. Также клуб смог обыграть «Фиорентину» в финале Кубка Италии (2:1).

«Манчестер Сити» тоже недавно завоевал трофей — неделю назад он обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии (2:1). До этого подопечные Гвардиолы уверенно победили в чемпионате Англии, опередив «Арсенал», который ещё в середине сезона, казалось, уже почти гарантировал себе победу в турнире. Но коллектив из Манчестера показал очень уверенную и стабильную игру, благодаря чему смог на дистанции опередить «канониров».

Я рискну и предположу, что «Манчестер Сити» тут не добьётся лёгкой победы. Да, все говорят о том, что именно «горожане» должны выигрывать, но я думаю, что это может сыграть злую шутку с подопечными Гвардиолы. В таких матчах чрезмерная уверенность никогда не помогает.

А «Интер» сейчас тоже очень силён. До заветного трофея остался один матч — 90 минут. Я думаю, миланцы настроятся нужным образом и не проиграют как минимум в основное время. Ставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

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