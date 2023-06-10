«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз Константина Генича на финальный матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.03.

«Давно в Лиге чемпионов не было такого, чтобы в финале был однозначный фаворит. Практически все уверены, что «Манчестер Сити» выиграет, если в ночь перед финалом Гвардиола не нафантазирует себе «таблицу Менделеева». Пеп уже один раз обжёгся в финале с «Челси», поэтому на этот раз ничего придумывать не будет. «Манчестер Сити» сыграет так, как умеет и восхищает всех в этом сезоне, особенно в весенней части.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» уже завоевал Кубок Италии, а в Лиге чемпионов играл лучше «Милана» и заслуженно вышел в финал. Играет «Интер» неизобретательно. Он наверняка сыграет в свою схему с двумя нападающими (Мартинес и Джеко). Я сомневаюсь, что в старте выйдет Ромелу Лукаку. Как действует «Интер» — понятно, но то, что все считают фаворитом «Сити», даёт миланцам небольшое преимущество.

Разумеется, «Интер» будет рассчитывать на контратаки, на быстрые переходы из защиты в нападение. Свои моменты «Интер» попытается реализовать, однако ставить на победу «Манчестер Сити» за 1.48 — это очень мало. Я не думаю, что в этой игре будет всего один гол, но и четыре не вижу. «Интер» не так-то и много забивает и пропускает. Финалы Кубков закончились с одинаковыми счетами 2:1 в пользу «Манчестер Сити» и «Интера». Мне нравится ставка на 2-3 гола», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 18.75.

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