«Специя» — «Верона»: ставка Александра Мостового на стыковой матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Специя» — «Верона».

Ставка: ничья за 3.10.

«Специя» и «Верона» определят третью команду, которая вылетит из Серии А. Финишировали соперники с равным количеством очков и теперь им предстоит на нейтральном поле выяснить, кто сохранит прописку в главном чемпионате страны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды, конечно, провели остросюжетные матчи в заключительном туре Серии А. «Специя» была очень близка к ничьей с «Ромой». Но пропустила команда Леонардо Семпличи второй мяч на первой добавленной минуте. Плюс, последние 14 минут игры «орлята» ещё провели вдесятером.

А «Верона» в своём противостоянии могла тоже набрать одно очко с «Миланом». Однако не выдержал клуб все 90 минут — в концовке встречи пропустил два мяча за семь минут.

Я не вижу тут очевидного фаворита, обе команды иногда набирали очки, иногда крупно уступали, как, например, «Верона» проиграла «Аталанте» и «Милану» (1:3 оба раза), а «Специя» потерпела неудачи с «Торино» (0:4) и с «Кремонезе» (0:2).

Я не думаю, что соперники решат все за 90 минут. Скорее всего, исход их встречи решится в дополнительное время или в серии пенальти. Ставлю тут на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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