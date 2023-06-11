«Специя» — «Верона»: ставка Романа Павлюченко на стыковую игру Серии А

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Специя» — «Верона».

Ставка: победа «Вероны» за 2.65.

«Специя» и «Верона» сыграют в матче за выживание в Серии А. Команды финишировали в турнире с одинаковым количеством очков в зоне вылета. Обе часто проигрывали и теперь могут вылететь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Благодаря лучшей разнице забитых голов «Специя» финишировала выше веронцев, на 17-м месте. В последних турах «орлятам» удалось набрать очки в противостояниях с «Лечче» с соседней строчки (0:0) и с «Миланом» из верхушки таблицы (2:0).

А вот «Верона» единственные очки за последнее время заработала только в матчах с другими соперниками из второй половины таблицы — 1:1 с «Эмполи» и 1:0 с «Лечче».

В очных противостояниях «Верона» в этом сезоне ни разу не добилась успеха. В первом круге выиграла «Специя», а во втором они сыграли с ничейным счётом.

Тут я всё-таки поверю в успех гостей. «Верону» более привычно видеть в Серии F. «Специя», на мой взгляд, сейчас слабее. Именно она вылетит в Серию B.

Моя ставка — победа «Вероны», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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