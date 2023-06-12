Испания — Италия: дата матча 1/2 финала Лиги наций, кто фаворит, прогнозы

15 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Италия. Начало игры – в 21:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу испанцев в основное время можно с коэффициентом 2.35, а шансы итальянцев оцениваются аналитиками в 3.55. Ничья доступна за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По мнению аналитиков, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.49. На гол Испании дают коэффициент 1.32, а гол Италии оценивается в 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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