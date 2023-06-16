Мальта — Англия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Мальта — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-2.5) за 2.00.

«Мальта примет дома Англию в рамках 3-го тура отбора на Евро-2024. Конечно, особой интриги в этой паре нет — англичане должны добиваться уверенной победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Англия довольно неплохо выступала на чемпионате мира в Катаре, претендовала на медали. Но смогла сборная пройти только до четвертьфинала. Там «трёх львов» выбил будущий финалист – Франция (2:1).

После этого англичане провели ещё две встречи в рамках отбора на Евро-2024, в которых тоже смогли победить довольно непростых соперников – 2:1 с Италией и 2:0 с Украиной. Теперь в группе отбора команда Саутгейта лидирует, отрываясь от преследователей на три и шесть очков.

А вот Мальта проиграла в обоих квалификационных раундах Евро – 1:2 с Северной Македонией и 0:2 с Италией. Пару дней назад сборная также провела товарищеский матч с Люксембургом, в котором выиграла с минимальным счётом 1:0. В ЧМ мальтийцы, конечно, участия не принимали.

Думаю, тут нет смысла особо рассуждать о шансах Мальты. Англия намного сильнее. Плюс это квалификация на Евро. Так что спустя рукава «три льва» точно сегодня не сыграют. Скорее всего, Кейн забьёт пару мячей — так встреча и закончится», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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