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Мальта — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Евро-2024

Мальта — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Евро-2024
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Мальта — Англия в рамках 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы.

Ставка: победа Англии и ТМ 4.5 за 1.69.

«Англичане в большинстве матчей с такими соперниками играют примерно, как «Манчестер Сити» с командами из нижней части турнирной таблицы АПЛ – контролируют игру, расшатывают оборону и пытаются на классе добиться нужного результата. Бывают, конечно, исключения, когда англичане ловят кураж, но это бывает редко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мальта команда не с такой уж большой пропускной способностью. Она довольно организованная, обороняется большими силами. Не думаю, что англичане будут что-то феерическое здесь демонстрировать. У них не будет многих игроков, поэтому вполне можно поставить на победу Англии при тотале меньше 4.5.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Мальта
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Англичане не подают особо много угловых, так как не так уж реактивно задействуют фланги. Даже в матчах, где они побеждали с разгромным счётом, они подавали не больше семи угловых. Второй мой прогноз – тотал меньше 9.5 углового», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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