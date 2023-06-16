Мальта — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации Евро-2024

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Мальта — Англия в рамках 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы.

Ставка: победа Англии и ТМ 4.5 за 1.69.

«Англичане в большинстве матчей с такими соперниками играют примерно, как «Манчестер Сити» с командами из нижней части турнирной таблицы АПЛ – контролируют игру, расшатывают оборону и пытаются на классе добиться нужного результата. Бывают, конечно, исключения, когда англичане ловят кураж, но это бывает редко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мальта команда не с такой уж большой пропускной способностью. Она довольно организованная, обороняется большими силами. Не думаю, что англичане будут что-то феерическое здесь демонстрировать. У них не будет многих игроков, поэтому вполне можно поставить на победу Англии при тотале меньше 4.5.

Англичане не подают особо много угловых, так как не так уж реактивно задействуют фланги. Даже в матчах, где они побеждали с разгромным счётом, они подавали не больше семи угловых. Второй мой прогноз – тотал меньше 9.5 углового», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.75.

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