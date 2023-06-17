Бельгия — Австрия: прогноз Алексея Гасилина на матч квалификации Евро-2024

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Бельгия — Австрия.

Ставка: победа Бельгии за 1.74.

«Два главных фаворита этой отборочной группы, Австрия возглавляет группу с шестью набранными очками. Они выиграли две игры. У Эстонии (2:1) и у Азербайджана (4:1). Обе встречи играли дома, оба матча прошли спокойно, даже счёт игры с эстонцами ничего не говорит. Там полностью австрийцы переиграли гостей, просто не смогли забить больше. Очень интересно будет посмотреть их на выезде, команда крепкая, и игроки хорошие. Грегорич провёл отличный сезон во «Фрайбурге», забил 10 мячей и был главным форвардом. Такая же роль отводится ему и в сборной. Конечно, я уверен, что он главный актив в атаке австрийцев. Для меня игры сборной после такой паузы — это всегда индивидуальность игроков. Австрия очень сильна дома и выделяется командными действиями.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если говорить о Бельгии и их игроках, конечно, на бумаге они сильнее. В этом отборе сыграли одну игру и обыграли сильных шведов со счётом 3:0. Эти три команды и будут вести борьбу за выход. Причём Бельгия выиграла на выезде. Три мяча забил Лукаку, но в «Интере» он играет больше со скамейки, и сезон у него не такой удачный, как хотелось бы. Да, выиграл Кубок Италии, но вспомните, как его промахи повлияли на сборную на ЧМ. Можно также вспомнить главный матч ЛЧ, когда он умудрился загубить момент на последней минуте и «Интер» не смог перевести игру в дополнительное время. Надеюсь, его психологическое состояние будет в норме. Большая потеря — это травма Де Брёйне, но в центре всё так же останутся два сильных футболиста — Карраско и Онана. В защите Фас и опытный Вертонген. Думаю, что Бельгии нужна эта победа над лидером группы, чтобы спокойно выйти в решающую стадию Евро. Мой прогноз — победа Бельгии», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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