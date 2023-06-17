Норвегия — Шотландия: прогноз Егора Титова на матч отбора Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Норвегия – Шотландия в квалификации Евро-2024.

Ставка: Норвегия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Вывеска у этого матча, может быть, не самая запоминающаяся, но, на мой взгляд, это одна из центральных встреч дня. Норвегия, от которой многого ждут, не здорово начала отбор. Проиграли в Испании, ничья в Грузии, но там не было Холанда. Теперь главная звезда на месте. И норвежцы играют у себя дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шотландцы всех удивили весной, победив дома Испанию, причём абсолютно по игре. Честно говоря, никак не ждал от них такого содержательного, цепкого футбола. Они и по желанию превзошли испанцев, и тактически, и технически. Интересно посмотреть, будут ли шотландцы так же хороши и сейчас, тем более в гостях.

Думаю, для Шотландии хороший результат здесь – не проиграть. Всё-таки это основной конкурент за место в двойке. Испанцы наверняка свои очки соберут. Норвегия же будет играть на победу, но не уверен в их победе, если британцы сыграют как с Испанией.

Понравился вариант – Норвегия не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча. Гости уделят много внимания обороне. Норвежцы тоже не в том положении, чтобы весь матч лететь вперёд, если им удастся повести в счёте», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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