Холанд стал ещё сильнее — это хорошая новость для сборной!

Норвегия — Шотландия. Хорошо иметь в составе обладателя требла

Продолжается квалификация на Евро-2024. 17 июня 2023 года пройдёт встреча 3-го тура группового этапа между Норвегией и Шотландией. Игра пройдёт на «Уллевол» в Осло.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Во сколько начало

17 июня 2023 года состоится матч квалификации на чемпионат Европы — 2024 Норвегия — Шотландия. Начало игры — в 19:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество Норвегии: поставить на победу норвежцев можно с коэффициентом 2.02. Шансы щотландцев оценены в 3.80. Ставки на то, что «свёрла» победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Шотландия (17.06.2023)

В субботу на стадионе «Уллевол» Шотландия встретится с Норвегией, пытаясь сохранить первое место в группе.

По итогам двух матчей «тартановая армия» занимает лидирующую строчку в группе А, на три очка опережая идущую на втором месте Испанию.

Норвегия занимает третье место — на одно очко выше Кипра, занимающего последнюю строчку, и на пять очков отстаёт от шотландцев.

Кварацхелия вошёл в топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата Италии.

Отборочная кампания норвежцев началась с разгромного поражения Испании (0:3). Три дня спустя «свёрла» сыграли вничью со счётом 1:1 с Грузией, несмотря на 66% владения мячом и 17 ударов по воротам.

Норвегия одержала одну победу в шести последних встречах во всех соревнованиях, при двух ничьих. Тем не менее команда проиграла только 4 из 24 матчей на домашнем стадионе, поэтому будет надеяться на победу в предстоящей встрече.

Тем временем Шотландия начала свою квалификацию с победы над Кипром со счётом 3:0 благодаря дублю футболиста «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея.

Канчельскис: на следующей неделе будет решаться моё тренерское будущее.

Он же забил два мяча во встрече с Испанией, которая закончилась очередной победой «тартановой армии». Они обыграли «Красную фурию» со счётом 2:0. Даже не пропустили! В таком хорошем настроении и с такими результатами команда может рассчитывать на то, что наберёт очки.

Норвегия и Шотландия последний раз встречались в 2013 году, и тогда шотландцы одержали победу в товарищеском матче со счётом 1:0. Если взглянуть на ситуацию в целом, то норвежцам удалось выиграть только 3 из 18 встреч с Шотландией за всю историю.

В составе норвежской команды много известных футболистов, включая нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, обладателя требла. Также есть полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор и нападающий «Реала Сосьедад» Александр Сёрлот.

Шотландия может рассчитывать на таких игроков, как Эндрю Робертсон из «Ливерпуля», Киран Тирни из» Арсенала», Джон Макгинн из «Астон Виллы» и Скотт Мактоминей из «МЮ».

«Тартановая армия» готова к таким матчам. Ей удалось перекрыть атаку Испании, у которой быстрых и техничных футболистов больше, чем в Норвегии. Однако фактор Холанда сыграет свою роль. Голов будет много, и, скорее всего, Шотландия тоже забьёт, но победа достанется хозяевам.

«Бешикташ» сделал официальное контрактное предложение Далеру Кузяеву.

Ставки на победу Норвегии и тотал больше 2.5 мяча принимаются в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 3.30. Всем, кто пройдёт регистрацию, доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Норвегии и тотал больше 2.5 мяча за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

Лунёв рассказал о различиях футбола в Германии и России.

Прогноз на матч Черногория — Венгрия с коэффициентом 3.12.

Бывший менеджер «Барселоны» рассказал об огромных долгах клуба.

Прогноз на матч Норвегия — Шотландия с коэффициентом 3.10.