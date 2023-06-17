Норвегия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на встречу квалификации Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Норвегия — Шотландия.

Ставка: победа Норвегии за 2.07.

«Норвегия и Шотландия встретятся в 3-м туре отбора на Евро-2024. Я тут больше верю в победу хозяев поля. Хотя им точно будет не так просто с гостями, которые неплохо себя показали на старте квалификации этого турнира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В двух первых турах шотландцы смогли победить. Причём если виктория в матче с Кипром (3:0) особых вопросов не вызвала, то вот 2:0 с Испанией уже больше удивляет. Сейчас подопечные Стива Кларка лидируют в группе, отрываясь от преследователей на три и пять очков.

Норвежцы не так удачно стартовали в отборе на чемпионат Европы. Сперва они как раз разгромно проиграли Испании – 0:3, а затем сыграли вничью ещё и с Грузией – 1:1. Теперь в таблице подопечные Столе Сольбаккена идут третьими.

Несмотря на такой расклад в группе, я всё равно предпочтения отдаю Норвегии. У неё есть топовые игроки в составе – Холанд, Эдегор. Шотландцы такими классными игроками не располагают. Так что всё-таки предложу тут поставить на победу Норвегии», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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