Норвегия — Шотландия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Норвегия — Шотландия.

Ставка: победа Норвегии за 1.55.

«Отборочный турнир к Евро 2024. Группа А. Сборная Норвегии примет Шотландию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На мой взгляд, в этом матче явные фавориты — норвежцы. Да, у норвежцев всего лишь одно очко. И если поражение против испанцев можно объяснить, то ничья против Грузии стала небольшой сенсацией.

Шотландцы же, наоборот, сенсационно обыграли сборную Испании дома. Но там испанцы явно недонастроились. Шотландцы их просто перебегали.

Но теперь игра будет проходить в Норвегии. И надо понимать, что в первых двух матчах не было Холанна, без которого тяжело играть сборной Норвегии. Сейчас же он в полном порядке в хорошей форме и при поддержке другого лидера команды, Эдегора, непременно отличится.

Отступать Норвегии некуда, в этом матче им нужна только победа. Они этого и добьются.

Как бы шотландцы ни старались, но все равно они являются дома гораздо более грозной силой, нежели на выезде. Поэтому дам два прогноза на эту игру.

Первый мой прогноз – победа сборной Норвегии. И второй мой прогноз — Эрлинг Холанн забьет. Давно он уже не забивал. Я думаю, что как раз на этот матч он приберег все свои голы. Я не удивлюсь, если он сделает в том матче дубль или вообще хет-трик», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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