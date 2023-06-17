Норвегия — Шотландия: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Евро-2024 17 июня

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Норвегия — Шотландия.

Ставка: ТБ 10.5 фолов в первом тайме за 1.78.

«Матч очень простой с точки зрения интриги. Шотландцы в этой группе стартовали с двух побед с разницей 5:0, причём была обыграна Испания со счётом 2:0. Норвегия, наоборот, в первых двух играх набрала лишь одно очко, и её перспективы под большим вопросом. Единственное участие норвежцев в финальной части чемпионата Европы было в 2000 году. Сейчас у команды есть Эрлинг Холанд, есть Мартин Эдегор, и в общем-то многие ждут, конечно, более сильных результатов от этой сборной. Ясно, что играет она дома, ясно, что настрой будет запредельный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что шотландцы в первом тайме совершенно точно будут отбиваться. Думаю, они не устоят в итоге. Предложу ставку на тотал фолов в первом тайме больше 10,5 за 1,78. Я думаю, что шотландцы не будут стесняться. Их задача будет состоять в том, чтобы не дать довести мяч до Холанда, поэтому многие атаки они будут срывать ещё в центре поля», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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