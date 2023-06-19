Украина — Мальта: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации чемпионата Европы

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Украина — Мальта.

Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.96.

«Важный отборочный матч для украинской сборной. После того как они провели впечатляющую игру с Германией, ведя 3:1 и упустив победу в самой концовке, когда немцы уже завелись на полную, затем Украина сложнейший матч сыграла против Северной Македонии. Там проигрывали 0:2 по ходу встречи, но сумели за второй тайм забить три мяча и вырвать таким образом победу. В этой группе Украина, может быть, ещё и поборется, но, конечно, терять очки с такой командой, как Мальта, нельзя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сергей Ребров, когда только пришёл, по-моему, ещё до игры с Германией, сказал, что на Мальту сейчас смотреть не надо, но, если что, я вам напомню, мы с этой командой уже играли и проблемы с ней были. Мальта действительно упрямая команда, она может заставить практически любого соперника работать с полной выкладкой. Лёгких побед ждать, наверное, тут не приходится, но сама Мальта в последние годы играет не очень выразительно, обыгрывает в основном слабые сборные, побед вообще мало.

Я думаю, что, конечно, на воодушевлении должны сыграть украинцы, Ребров должен максимально сохранить команде то настроение, которое после игры с Северной Македонией у неё есть. И, мне кажется, Сергей Станиславович с задачей справится, да и сами футболисты сейчас понимают, что вот последняя игра перед отпуском, просто нужно хорошо сделать своё дело и в хорошем настроении отправиться отдыхать.

Украина — явный фаворит у букмекеров, поэтому я предлагаю не от результата идти здесь, а от статистики. У Реброва хорошие фланги — Цыганков и Мудрик, и я думаю, что фланговых атак будет много, подач, наверное, тоже будет много, отсюда я жду угловые. Тотал угловых в этом матче больше 8.5 — букмекеры дают коэффициент 1.96. Это очень жирно и много, и мне кажется, так надо ставить», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

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