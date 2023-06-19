Беларусь — Косово: ставка Романа Павлюченко на квалификационный матч Евро-2024 19 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Беларусь — Косово.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

«Беларусь примет Косово в рамках очередного тура квалификации Евро-2024. Пока что белорусы неудачно выступают на этом этапе отбора на турнир, только проигрывают. А вот сборная Косова пока ни разу не уступила.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, вместе с отсутствием неудач у Косова на этом этапе квалификации пока нет и побед. В трёх турах команда только играла вничью – 1:1 с Израилем, 1:1 с Андоррой и 0:0 с Румынией. Теперь сборная идёт четвёртой в группе и отстаёт от лидеров уже на приличное количество очков.

Беларусь имеет ещё больший разрыв с возглавляющей таблицу Швейцарией, в сравнении с Косовом. Ведь команда ещё ни разу не выиграла на этом этапе отбора на Евро. Сборная уступила с близким счётом 1:2 Румынии и Израилю, а также разгромно проиграла Швейцарии – 0:5.

Я считаю, что в этом матче будет много голов. Да, сборная Косова пока сдержанно проводила встречи. Но Беларусь явно находится не в лучшей форме. Скорее всего, номинальные хозяева поля несколько мячей пропустят. Но и сами белорусы будут стремиться отличиться, чтобы прервать серию неудач. Так что я тут жду результативной игры», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 14.58.

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