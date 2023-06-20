Германия — Колумбия: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Германия — Колумбия.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Германия и Колумбия сыграют в товарищеском матче. Думаю, гости смогут навязать борьбу своему сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Немцы в последнее время проводили только товарищеские игры, в которых не побеждали. В июне сборная сыграла с Украиной. Причём в том матче Германия проигрывала 1:3 к концу встречи, но успела забить два мяча и сравнять счёт на последних минутах. Также подопечные Флика уступили Польше со счётом 0:1.

А вот Колумбия тоже уже больше года проводит только товарищеские матчи. Но за их время команда ни разу не проиграла. Более того, колумбийцы только дважды сыграли вничью — с Южной Кореей (2:2) и с США (0:0). В остальных матчах Колумбия выигрывала, в том числе, у Мексики со счётом 3:2, у Гватемалы (4:1), а также у Японии (2:1).

Я не думаю, что тут Германии будет легко. Да, немцы, конечно же, являются фаворитами, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира в Катаре. Сборная все равно остаётся одной из сильнейших в Европе и в мире. Но и Колумбия не такой простой соперник. Учитывая, что это товарищеский матч, думаю, от обороны тут никто играть не станет. Предположу, что отличатся сегодня обе сборные. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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