Германия — Колумбия. Футболисты «Зенита» потягаются с немцами

Кассьерра и Барриос получили вызов в сборную. Матео уже забил Ираку.

20 июня состоится товарищеский матч Германия — Колумбия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.49, а шансы колумбийцев оценены в 6.50. Заключить пари на ничью можно за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Колумбия 20 июня 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Германия — Колумбия будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.05. На гол немцев предлагают поставить за 1.10, а если забьют колумбийцы — сыграет 1.65. Ставки на обе забьют принимаются с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Колумбия (20.06.2023)

Товарищеский матч Германия — Колумбия состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена». Халил Мелер в 21:45 мск даст стартовый свисток.

Германия автоматически квалифицировалась на Евро-2024 на правах хозяйки и проводит товарищеские матчи, готовясь к предстоящему турниру. Ханс-Дитер Флик имеет отличную возможность завершить курс на омоложение состава и отладить игровые связки, чтобы реабилитироваться за провал команды на трёх последних соревнованиях.

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Лишь за последний год в составе сборной дебютировало большое количество новичков, среди которых есть Никлас Фюллькруг. Германия получила результативного форварда. Нападающий «Вердера» в семи матчах за сборную забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Ханс-Дитер Флик даже в товарищеских матчах осторожен с кадровыми экспериментами, дозированно предоставляя игровое время новичкам. Даже это не помогает избежать проблем с надёжностью обороны – сборная пропустила шесть голов в четырёх последних товарищеских матчах.

Германия победила Перу (2:0), сыграла вничью с Украиной (3:3) и уступила Бельгии (2:3) и Польше (0:1). Стоит отметить, что в матче с украинцами немцы не без труда спаслись от поражения, проигрывая со счётом 1:3 до 83-й минуты. Кай Хаверц сократил разрыв, а Йозуа Киммих на 90+1-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти.

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Главный тренер Германии дал комментарий по поводу результатов сборной в последних товарищеских матчах, отметив, что команда ещё проходит через этап становления. Ей ещё не хватает темпа. Он пообещал, что успеет подготовить сборную к Евро-2024, но сейчас нужно завершить июнь на победной ноте, чтобы вселить уверенность и спокойствие в футболистов.

Колумбия провалилась в квалификации ЧМ-2022, финишировав в зоне КОНМЕБОЛ на шестой строчке. Вскоре футбольная федерация отправила Рейнальдо Руэду в отставку, назначив Нестора Габриэля Лоренсо на пост главного тренера.

Под руководством 57-летнего аргентинского специалиста «кофейщики» заметно прибавили. В семи матчах они пять раз победили, в том числе во встречах с Мексикой (3:2) и Японией (2:1), и дважды сыграли вничью, продемонстрировав завидную результативность — на шесть пропущенных мячей ответили 14 забитыми голами.

За Колумбию выступают два игрока «Зенита» — полузащитник Вильмар Барриос и недавно дебютировавший в составе сборной Колумбии нападающий Матео Кассьерра. Он эффективно провёл свой первый матч, забив победный гол в ворота Ирака (1:0).

Товарищеский статус матча позволяет командам не зацикливаться на результате, действуя более открыто. Германия и Колумбия на последнем отрезке демонстрировали результативный футбол, при этом немцы не отличались надёжностью обороны. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.90.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Колумбия 20 июня 2023 года

Кадровые эксперименты Флика продолжаются. Даже точечные изменения сказываются на защите. Колумбия ощутимо прибавила под началом Нестора Габриэля Лоренсо, демонстрируя результативный футбол. С учётом фактора родных стен и впечатляющего атакующего потенциала немцев, за ними тоже не заржавеет. Рекомендуем ставку на обе забьют за 1.90.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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