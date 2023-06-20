Шотландия — Грузия: прогноз Алексея Андронова на матч отборочного турнира Евро-2024

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Шотландия — Грузия.
Ставка: обе забьют за 2.25.
«Исключительно важный матч в этой группе. Шотландцы совершенно неожиданную победу одержали над Норвегией, причем за 4 минуты до конца они еще проигрывали, а в итоге выиграли матч и на первом месте восседают. Испания уже, как победитель Лиги наций, получила путевку на Евро, поэтому теперь они, в общем, могут спокойно играть отборочный турнир, не думая ни о чем. А перед Шотландией исторический, конечно, шанс открывается. С другой стороны, Грузия прекрасно понимает, что Шотландию надо тормозить сейчас, потому что потом уже может не быть таких шансов.
Грузия свой матч на Кипре выиграла не без труда, но и здесь, конечно, им тоже будет тяжело. Но каждый, кто бывал в Шотландии на футболе, знает, какая там атмосфера, а грузинская команда достаточно молодая, эмоциональная, она этой атмосферой будет питаться. Я думаю, главное, чтобы Грузия не зажалась в обороне, потому что это не имеет больших перспектив, но, в принципе, она не должна этого делать, у шотландцев можно найти изъяны в защите. И наверняка Вилли Саньоль об этом думает.
Здесь чисто из-за коэффициента возьму ставку «обе забьют», потому что я вообще не понял, когда его увидел. 2,25 — что это такое на команды, которые, ладно, как они играют в атаке, хотя у Грузии есть Хвича Кварацхелия вроде, но как они играют в обороне, как можно 2,25 на такое дать? Поэтому обязательно ставьте», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 9.51.
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