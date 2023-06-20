Шотландия — Грузия: прогноз Алексея Андронова на матч отборочного турнира Евро-2024

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Шотландия — Грузия.

Ставка: обе забьют за 2.25.

«Исключительно важный матч в этой группе. Шотландцы совершенно неожиданную победу одержали над Норвегией, причем за 4 минуты до конца они еще проигрывали, а в итоге выиграли матч и на первом месте восседают. Испания уже, как победитель Лиги наций, получила путевку на Евро, поэтому теперь они, в общем, могут спокойно играть отборочный турнир, не думая ни о чем. А перед Шотландией исторический, конечно, шанс открывается. С другой стороны, Грузия прекрасно понимает, что Шотландию надо тормозить сейчас, потому что потом уже может не быть таких шансов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Грузия свой матч на Кипре выиграла не без труда, но и здесь, конечно, им тоже будет тяжело. Но каждый, кто бывал в Шотландии на футболе, знает, какая там атмосфера, а грузинская команда достаточно молодая, эмоциональная, она этой атмосферой будет питаться. Я думаю, главное, чтобы Грузия не зажалась в обороне, потому что это не имеет больших перспектив, но, в принципе, она не должна этого делать, у шотландцев можно найти изъяны в защите. И наверняка Вилли Саньоль об этом думает.

Здесь чисто из-за коэффициента возьму ставку «обе забьют», потому что я вообще не понял, когда его увидел. 2,25 — что это такое на команды, которые, ладно, как они играют в атаке, хотя у Грузии есть Хвича Кварацхелия вроде, но как они играют в обороне, как можно 2,25 на такое дать? Поэтому обязательно ставьте», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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