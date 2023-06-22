Норвегия — Швейцария: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы U21

Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Норвегия – Швейцария.

Ставка: Швейцария не проиграет за 1.47.

«Мне кажется, что швейцарцы поинтереснее. Сразу семь игроков этой сборной уже успели дебютировать во взрослой команде. Эта команда вполне может удивить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Норвегия — достаточно простенькая команда. Поставлю на то, что Швейцария не проиграет», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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