Норвегия — Швейцария: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы U21
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Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Норвегия – Швейцария.
Ставка: Швейцария не проиграет за 1.47.
«Мне кажется, что швейцарцы поинтереснее. Сразу семь игроков этой сборной уже успели дебютировать во взрослой команде. Эта команда вполне может удивить.
Норвегия — достаточно простенькая команда. Поставлю на то, что Швейцария не проиграет», — сказал Петросьян.
U21 ЧЕ-2023. Группа D. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Норвегия U21
Не начался
Швейцария U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 9.49.
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