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Норвегия — Швейцария: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы U21

Норвегия — Швейцария: ставка Артура Петросьяна на матч чемпионата Европы U21
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Известный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы Норвегия – Швейцария.

Ставка: Швейцария не проиграет за 1.47.

«Мне кажется, что швейцарцы поинтереснее. Сразу семь игроков этой сборной уже успели дебютировать во взрослой команде. Эта команда вполне может удивить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Норвегия — достаточно простенькая команда. Поставлю на то, что Швейцария не проиграет», — сказал Петросьян.

U21 ЧЕ-2023. Группа D. 1-й тур
22 июня 2023, четверг. 19:00 МСК
Норвегия U21
Не начался
Швейцария U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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