Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Галле Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут.

Ставка: победа Медведева 2:1 за 3.68.

Даниил Медведев пока только набирает форму, он часто ошибается, может позволить себе проиграть простому сопернику. На этом турнире в игре россиянина был заметен прогресс, но все вопросы он до конца ещё не снял. Первый серьёзный соперник в Галле может быть опасен для него и обнажить те проблемы, которые не смогли раскрыть первые двое.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Баутиста-Агут универсальный ветеран, который давно не хватает звёзд с неба, но находится довольно высоко в рейтинге и моментами может создавать проблемы фаворитам. А ещё он один из тех, с кем у Медведева отрицательный баланс личных встреч. Сейчас у россиянина есть возможность это исправить, но вряд ли он выиграет всухую, к этому Медведев пока не готов. Предлагаем поставить на точный счёт 2:1 за 3.68.

Экспресс с коэффициентом 9.49.

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