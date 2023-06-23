Прогноз на матч турнира в Берлине Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала турнира в Берлине Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова.
Ставка: победа Александровой за 1.90.
Две российские теннисистки, которые в отличной форме и настроены только на победу. Вероника Кудерметова уже преподнесла небольшую сенсацию, обыграв Арину Соболенко, но теперь важно, чтобы эта победа не сыграла с ней злую шутку. Она отдала очень много сил, а теперь предстоит встретиться с соперницей, которая неделю назад увела титул в Хертонгенбосхе.
Екатерина Александрова в этом плане имеет немало преимуществ. В первую очередь, она будет играть без лишнего давления, у неё две победы подряд в очных матчах и уже есть титул. Она физически крепка, умеет держать темп и прекрасно приспособлена к травяному покрытию. Определённо на сей раз победить в двух сетах ей не удастся, однако в ответственный момент она справится. Взять реванш Кудерметовой не удастся. Рассмотрим победу Екатерины Александровой с коэффициентом 1.90.
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Экспресс с коэффициентом 18.30.
Кудерметова станет первой ракеткой России, если выйдет в финал турнира в Берлине.
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